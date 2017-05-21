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Поклонская пообещала показать свое имущество «громкоголосым борцам с коррупцией»

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в Twitter ссылку на аудиообращение к «громкоголосым борцам с коррупцией», в котором пообещала показать все свое имущество и даже гардероб. Так парламентарий отреагировала на заявление замглавы российского отделения Transparency International Ильи Шуманова, анонсировавшего расследование в отношении нее.

«Встречное предложение: я с удовольствием покажу, как и где я живу. Я покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом. К сожалению, больше нечего. Но и вы, господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией, покажите, как и где вы живете, и ваши дети, жены», — призвала Поклонская.

Кроме того, она попросила пригласить ее на просмотр, в случае, если ей собираются «припилить яхты, сказочные дворцы, самолеты, вертолеты». «Вдруг богатой невестой окажусь, а я не в курсе», — заключила депутат.

Обещание Шуманова провести расследование против Поклонской было опубликовано на его странице в Facebook 20 мая. Оно стало ответом на ее высказывание о российском отделении Transparency International и Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основанном оппозиционером Алексеем Навальным. «Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — говорила она.

На ситуацию резко отреагировал ряд депутатов Госдумы. Так, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев расценил слова Шуманова о расследовании в отношении Поклонской как шантаж, и назвал его «абсолютно недопустимым», а депутат-единорос Евгений Федоров объявил о намерении добиваться прекращения деятельности Transparency International в России, передает «Интерфакс».

Кроме того, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев решил инициировать прокурорскую проверку заявления Шуманова. Руководитель пиар-отдела Transparency International Russia Глеб Гавриш в ответ подчеркнул, что организация соблюдает все законы России и готова к любым проверкам, сообщает РИА Новости.

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