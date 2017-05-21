В Госдуме инициируют прокурорскую проверку высказываний о Поклонской

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев намерен обратиться в Генпрокуратуру с требованием проверить высказывание замглавы российского отделения Transparency International Ильи Шуманова о депутате Наталье Поклонской. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает «Интерфакс».

По словам Пискарева, запрос будет направлен в надзорное ведомство в понедельник. «Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы», — отметил он.

Парламентарий также заявил, что зарубежные фонды обязаны соблюдать законы стран, в которых осуществляют свою деятельность (Transparency International — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Берлине — прим. «Ленты.ру»). «Особенно если компании позиционируют себя как институты общественного контроля за соблюдением законодательства», — резюмировал Пискарев.

Ранее заявление Шуманова уже прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Он расценил его слова как шантаж, и назвал его «абсолютно недопустимым».

20 мая Шуманов на своей странице в Facebook анонсировал расследование в отношении Поклонской. Так он отреагировал на интервью депутата Госдумы RNS, в котором она высказалась о российском отделении Transparency International и Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основанном оппозиционером Алексеем Навальным.

«Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — говорила она.

