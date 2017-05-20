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В Transperency International анонсировали расследование в отношении Поклонской

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Глава российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов анонсировал расследование в отношении депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 20 мая.

«Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору [Крыма]», — пишет Шуманов. В конце поста цитируется предложение Поклонской об антикоррупционной проверке организации, которую он возглавляет.

Ранее в субботу Поклонская в интервью RNS высказалась о российском отделении Transperency International и Фонде борьбы с коррупцией, основанном оппозиционером Алексеем Навальным. «Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», сказала она.

Поклонская возглавляет в Госдуме седьмого созыва комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. До осени 2016 года она занимала пост прокурора республики Крым. После избрания в нижнюю палату парламента она неоднократно попадала в поле зрения СМИ в связи со своими высказываниями. В частности, в марте 2017 года она заявила о мироточении бюста последнего российского императора Николая Второго, который находится в часовне при здании прокуратуры в Симферополе. Церковная комиссия проверила слова Поклонской, но не нашла подтверждения им.

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