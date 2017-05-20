Поклонская предложила проверить ФБК на коррупцию

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, а также российского отделения международной организации Transparency International. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает Rambler News Service.

На вопрос, считает ли она эти организации своими союзниками в борьбе с коррупцией, Поклонская ответила, что «информацию нельзя не принимать только лишь потому, что какие-либо организации заполитизированы» и каких-либо черных списков источников у нее нет. «Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — добавила парламентарий.

По словам Поклонской, работа таких организаций напоминает PR-ход: они используют ситуацию, «чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование».

Поклонская уточнила, что получала одно обращение от ФБК — просьбу провести проверку в отношении мэра Нижнего Новгорода Ивана Корнилина. Это не входит в компетенцию депутатской комиссии, так как градоначальник не является депутатом. «Но они официально обратились, их организация официально зарегистрирована, поэтому в установленном порядке обращение было направлено прокурору», — рассказала она.

В апреле депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия») обратился в Следственный комитет России (СКР) с просьбой проверить информацию о том, что директор ФБК Роман Рубанов незаконно получил 25 миллионов рублей. Также Навального обвиняли в незаконном получении средств от Михаила Ходорковского.