Васильев назвал недопустимым шантаж депутатов

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев считает недопустимым шантаж депутатов. Так он прокомментировал заявление заместителя гендиректора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова, анонсировавшего расследование в отношении депутата Натальи Поклонской.

«Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж», — заявил Васильев.

По его словам, если депутат видит, что есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование, это его полномочия, которые защищены законом.

«А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться», — отметил Васильев, подчеркнув, что такого рода заявления могут быть расценены как угрозы в адрес политика.

В субботу, 20 мая, Поклонская высказалась о российском отделении Transparency International и Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основанном оппозиционером Алексеем Навальным. «Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — сказала она. Шуманов отреагировал на это в своем посте в Facebook: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору [Крыма]».

В Госдуме седьмого созыва Поклонская возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. До осени 2016 года она занимала пост прокурора Республики Крым.