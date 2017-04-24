Чиновников предложили сажать на семь лет за незаконное обогащение

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести в Уголовный кодекс России новый состав преступления — незаконное обогащение. Соответствующий законопроект зарегистрирован в думской базе обеспечения законодательной деятельности в понедельник, 24 апреля.

Авторы документа считают, что действующих ограничений для должностных лиц недостаточно. «Масштабы коррупции в настоящий момент угрожают внутренней и внешней безопасности нашей страны», — отмечается в пояснительной записке.

Эсеры предлагают ввести в УК понятие «незаконное обогащение». Они предлагают трактовать его как «значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица».

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Депутаты предлагают определять тяжесть наказания, в частности, в зависимости от статуса нарушителя. Для лица, занимающего госдолжность, размер штрафа составит вдвое больше, чем для должностного лица — десятикратную сумму незаконного обогащения. Максимальный срок лишения свободы для чиновников и глав органов местного самоуправления может достигать трех лет.

«Совершенные же в особо крупном размере [преступления по этой статье] наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения», — говорится в материалах к законопроекту. Под особо крупным размером предлагается считать превышение активов над законными доходами более чем на 20 миллионов рублей.

9 марта думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить законопроект справоросса Олега Нилова, разрешающий конфисковать имущество у родственников коррупционеров. Глава комитета Анатолий Выборный заявил, что эти вопросы урегулированы действующим законодательством.