В Госдуме отвергли идею конфисковывать имущество у родни коррупционеров

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий конфисковать имущество у родственников коррупционеров. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 марта.

«Вопросы, на решение которых направлен законопроект, в достаточной мере урегулированы гражданским и уголовным законодательством», — пояснил зампред комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Автором законодательной инициативы стал депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в феврале 2015 года.

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Парламентарий предлагал создать «механизм проверки законности происхождения имущества» у родственников коррупционера и иных лиц, «жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся личных отношений». Если законность получения имущества не может быть доказана, его необходимо изымать в пользу государства, отмечал Нилов.

По его словам, в ряде стран уже существуют подобные нормы. В частности, в Норвегии «действует институт так называемой "расширенной конфискации", когда изымается имущество как преступника, который не доказал законность его происхождения, так и имущество его супруги», говорится в пояснительной записке.

17 января думский комитет по безопасности и противодействию коррупцию рекомендовал отклонить законопроект, обязывающий высокопоставленных чиновников и парламентариев декларировать доходы и имущество бывших супругов.