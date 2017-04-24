Путин призвал отличать борьбу с коррупцией от саморекламы авантюристов

Борьба с коррупцией может использоваться политическими силами для саморекламы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в понедельник, 24 апреля. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно различать тех, кто действительно хочет это делать (бороться с коррупционными преступлениями — прим. «Ленты.ру») и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается это использовать как инструмент в своей собственной политической борьбе, для саморекламы», — сказал глава государства.

Он отметил, что такие примеры наблюдались перед «арабской весной» (в результате нее госперевороты произошли в ряде стран, в том числе Тунисе, Египте и Йемене — прим. «Ленты.ру») и на Украине, где в 2014 году сменилась власть.

Президент вместе с тем призвал власти результативно вести борьбу с коррупцией, чтобы «различные авантюристы не использовали это в своих целях». «Мы должны показать людям, что государство само в состоянии бороться эффективно и делает это», — подчеркнул Путин.

30 марта российский лидер назвал недопустимым использование несанкционированных акций протеста для самопиара в преддверии президентской кампании 2018 года. Подобные события привели к «арабской весне» и смене власти в Киеве, подчеркивал глава государства.

В конце марта оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и его сторонники провели несанкционированное шествие в центре Москвы. Организаторы акции требовали разбирательства по следам расследования ФБК, в котором шла речь о якобы связанных с главой российского правительства Дмитрием Медведевым благотворительных фондах и их многомиллиардных активах. Премьер назвал обвинения в свой адрес чушью и подчеркнул, что у автором этих материалов «есть вполне конкретные политические цели».