Совфед отложил рассмотрение закона о черном списке коррупционеров

Совет Федерации перенес рассмотрение правительственного закона о создании реестра чиновников и силовиков, уволенных из-за коррупционных правонарушений. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 14 июня.

Первый зампред комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Алексей Александров пояснил, что закон будет рассмотрен только после того, как правительство подготовит необходимый пакет документов.

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Госдума 7 июня приняла в окончательном чтении законопроект о создании черного списка работников государственных органов, уличенных в коррупции и уволенных в связи с утратой доверия. Зампред думского комитета по противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркивал, что реестр поможет своевременно выявлять тех нарушителей, которые пытаются пройти на государственную и муниципальную службу.

В декабре прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что федеральное правительство задерживает подготовку подзаконных актов, из-за чего не могут начать работать новые законодательные нормы.