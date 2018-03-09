Гимназист использовал крест против коммунистов и попал в полицию

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего ученика гимназии при Русском музее, который нарисовал православный крест на стенде с газетами возле отделения КПРФ и пожелал «красным» смерти, передает «Фонтанка.ру».

Молодой человек оказал сопротивление прибывшим на место полицейским, за что его задержали и привлекли к административной ответственности по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Из отделения его отпустили с родителями и обязательством о явке.

Свою акцию одиннадцатиклассник провел 8 марта. О причинах такого проявления ненависти гимназиста к коммунистам и реакции на его выходку от представителей партии, не сообщается.

Ранее в декабре прошлого года сообщалось о наказании двоих заместителей главы администрации Нового Уренгоя и еще двоих городских чиновников за скандальное выступление ученика местной гимназии Николая Десятниченко в немецком бундестаге. К ответственности также привлекли директора учебного заведения. Сам молодой человек, пожалевший невинно погибших солдат вермахта, похудел на семь килограммов из-за травли в интернете.

В ноябре Десятниченко рассказал немецким депутатам с трибуны о попавшем в плен во время Сталинградской битвы немце и его гибели весной 1943. Школьник даже побывал на братской могиле, где могли быть захоронены останки этого солдата.

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