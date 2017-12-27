Чиновников Нового Уренгоя наказали за выступление школьника в бундестаге

Двух заместителей главы администрации Нового Уренгоя, а также начальника и замначальника одного из управлений подвергли дисциплинарной ответственности за скандальное выступление школьника в бундестаге. Об этом ТАСС сообщили власти города.

«Объявлены выговоры, вынесены предупреждения», — отметили в пресс-службе.

19 декабря сообщалось, что ученик местной гимназии Николай Десятниченко, пожалевший невинно погибших солдат вермахта, похудел на семь килограммов из-за травли в интернете.

«Ограничить его от этого информационного потока невозможно. Он даже не понял, насколько кого-то задел, какие-то чувства людей», — отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

12 декабря сообщалось о привлечении к ответственности директора учебного заведения, в котором учится Десятниченко, за то, что поездка школьников на международное мероприятие не была согласована с органами власти.

В ноябре Десятниченко выступил перед немецким парламентом в Берлине с докладом и рассказал о попавшем в плен во время Сталинградской битвы немце, умершем в неволе весной 1943 года. Школьник побывал на братской могиле, где могли быть захоронены его останки.

Речь гимназиста вызвала широкий резонанс после публикации в сети видео его выступления. Подростка даже предлагали привлечь к уголовной ответственности. В Кремле заступились за школьника и призвали остановить травлю.

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