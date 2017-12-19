Пожалевший немецких солдат школьник из Нового Уренгоя похудел из-за травли

Ученик гимназии № 1 Нового Уренгоя Николай Десятниченко после выступления в бундестаге с докладом о солдатах вермахта подвергся травле в интернете, после чего похудел. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

«Начали издеваться над мальчиком. Он похудел на семь килограммов. Ограничить его от этого информационного потока невозможно. Он даже не понял, насколько кого-то задел, какие-то чувства людей», — сказал Кобылкин.

Также губернатор подчеркнул, что не хочет, чтобы «в борьбе с фашизмом родился русский национализм».

19 ноября Десятниченко выступил перед немецкими депутатами с докладом и рассказал о попавшем в плен солдате вермахта, умершем в марте 1943 года. Школьник побывал на братской могиле, где тот похоронен. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать», — сказал он.

Речь гимназиста вызвала дискуссию о допустимости подобных высказываний. На мальчика пожаловались в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента. Позднее мать школьника заявила, что в адрес ее сына начали поступать угрозы.

В Кремле заступились за школьника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал остановить его травлю.

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