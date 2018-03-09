Трампу разрешили блокировать подписчиков в соцсетях

Американское правительство выступило с заявлением, что блокировка пользователей в личном аккаунте президента США является законной и не противоречит конституции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Судебные слушания по делу об ограничении доступа некоторых подписчиков к Twitter-аккаунту Трампа прошли 8 марта. По мнению адвокатов, представляющих правительство, микроблог президента может быть платформой для его официальных заявлений, но блокировка пользователей — это его личное дело.

Судебное разбирательство началось из-за иска Института первой поправки имени Найта Колумбийского университета США. Организация подала в суд на президента и некоторых сотрудников его администрации от имени семи пользователей, заблокированных в официальном Twitter-аккаунте Трампа, которые посчитали, что ограничение доступа и невозможность комментирования заявлений президента наравне с прочими подписчиками нарушает право на свободу слова.

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Во время заседания помощник генерального прокурора США Майкл Баэр (Michael H. Baer) призвал окружного судью Наоми Райс Бухвальд (Naomi Reice Buchwald) выбросить иск. По его мнению, любой чиновник имеет право выбора собеседника в интернете. По окончании слушаний Бухвальд призвала стороны разрешить конфликт во внесудебном порядке, а также посоветовала президенту «мьютить» пользователей вместо блокировки.

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