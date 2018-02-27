Провокационный портрет Трампа «исправили» российским флагом

Пользователь Twitter под ником @schaafdesign предложил заменить потрепанный американский флаг на шарже с Дональдом Трампом на российский триколор. Так он решил свести на нет скандал с провокационной картиной, изображающей президента.

«Все исправил», — написал Джеймс Шааф (James Schaaf). Судя по биографическому описанию микроблога, он профессионально занимается дизайном.

Картину, изображающую президента США на футбольном поле с рваным национальным флагом в руках, нарисовал Джон Макнотон (Jon McNaughton). Изображение вызвало много споров среди американцев.

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Художник заявил, что был оскорблен футбольной акцией против полицейского произвола, которая проходила во время одного из матчей Национальной футбольной лиги. Тогда игроки встали на колени во время исполнения национального гимна, чтобы выразить протест против притеснения «цветного» населения США. Сам Дональд Трамп несколько раз в разговорах с прессой отзывался об этой акции недоброжелательно. Он даже призывал уволить игроков, поддержавших ее.

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