В сети принялись массово «отрезать» головы друзьям

В соцсетях набирает популярность новый флешмоб: на снимках люди держат головы своих друзей в руках, пряча их тела за кадром.

Флешмоб проходит под хештегом #GucciChallenge. Он навеян последним показом коллекции одежды итальянского модного дома. Тогда режиссеры превратили подиум в операционную с хирургическим столом, а модели демонстрировали одежду, держа в руках копии собственных голов в качестве аксессуара.

Пользователи социальных сетей в погоне за популярностью решили стилизовать модную тенденцию под свои нужды. На снимках они держат в руках головы знакомых, имитируя, будто их обезглавили.

Изначально позирование с «отрезанными» головами запустили популярные модные блогеры, затем их идею подхватили подписчики.

Неординарный флешмоб уже стал поводом для шуток в сети: пользователи рисуют дополнительные головы в графических редакторах или используют неожиданные аксессуары.

Помимо отрезанных голов, модели Gucci позировали на подиуме с муляжами змей и драконов. Однако редкие шутки по мотивам сериала «Игра престолов» пока не стали столь популярны в социальных сетях.

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