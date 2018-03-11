На Сахалине избили журналиста «Эксперта»

Специального корреспондента журнала «Эксперт» Сергея Тихонова избили на Сахалине. Сейчас репортер находится в местной больнице с сотрясением мозга, сообщается в воскресенье, 11 марта, на сайте издания.

Инцидент произошел 7 марта в день прилета Тихонова на остров. Как отмечает «Эксперт», на журналиста напали сразу после выхода статьи «Сахалинский котел-2», в которой рассказывается об уголовных делах против сахалинских чиновников. Эта публикация — вторая. Первая — «Сахалинский котел» — была написана осенью 2017 года.

Редакция подчеркивает, что нападение на корреспондента — нарушение статьи 49 закона «О СМИ», в которой журналисту гарантируется защита чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества при исполнении служебных обязанностей.

«Мы требуем оперативного и тщательного расследования факта нападения на нашего журналиста, и просим журналистское сообщество помочь в осуществлении контроля за расследованием этого нападения», — говорится в сообщении «Эксперта».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!