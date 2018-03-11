Престарелая подруга Ива Сен-Лорана изобразила «Венеру в мехах»

73-летняя светская дама Бетти Каро, подруга и муза французского модельера Ива Сен-Лорана, впервые снялась в рекламном видеоролике. Он размещен на сайте i-D.

Бетти Каро позировала для кампании Saint Laurent осень-зима 2018-2019 в черной кожаной куртке, черном топе, брюках и солнце

защитных очках под музыку из фильма Романа Полански «Венера в мехах». Режиссером ролика стал Дэвид Симс.

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Сен-Лоран познакомился с популярной светской девушкой, француженкой Бетти Каро, постоянной гостьей клубных вечеринок, в 1960-е годы. Она стала его клиенткой и оставалась дружна с модельером до самой его смерти в 2008 году.

В конце февраля французский модный дом Saint Laurent выпустил новый рекламный ролик. По сюжету видео, которое снял фотограф и режиссер Жан-Поль Гуд, девять юных моделей, живущих в Париже, вместе лежат в огромной кровати и притворяются спящими. Из-за двери за ними наблюдает мужчина (креативный директор дома Энтони Ваккарелло).

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