Террористы оживились и попали под российские бомбы

Самолеты ВКС России в ходе крупной операции нанесли авиаудары по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает Al-Masdar News.

По данным издания, в понедельник утром бомбардировке подверглись джихадисты из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», и принадлежащие им артиллерийские установки. Под обстрел попали районы близ удерживаемых боевиками населенных пунктов Бинниш, Тафтаназ и Маарат-Мисрин, расположенных на севере провинции.

Как отмечает Al-Masdar News, на протяжении уже практически недели ХТШ обстреливает из минометов и ракетных установок населенные пункты Эль-Фуа и Кефрая на севере Идлиба в ответ на активное наступление сирийских правительственных войск в Восточной Гуте. Ожидается, что наносимые российской авиацией удары уничтожат артиллерию боевиков.

Накануне, 11 марта, стало известно, что сирийским военным удалось существенно ускорить наступление в Восточной Гуте. В частности, сирийские войска смогли расколоть на две части действующую на северо-востоке Дамаска группировку джихадистов. Кроме того, они отбили у боевиков город Месраба, который считается стратегически важным пунктом.

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