Сирийские военные обстреляли боевиков и заняли их позиции

Сирийские правительственные войска обстреляли позиции боевиков в районе города Хараста под Дамаском. Видео с моментом атаки в воскресенье, 11 марта, публикует Al-Masdar News.

Как видно на кадрах, по террористам были выпущены десятки ракет из РСЗО, принадлежащих элитной 4-й бронетанковой дивизии.

По данным издания, в результате военным удалось существенно ускорить наступление в данном районе. В частности, сирийские войска смогли расколоть на две части действующую на северо-востоке Дамаска группировку джихадистов. Таким образом в районе образовалось два так называемых котла.

Кроме того, в воскресенье правительственные войска заняли удерживаемый ранее террористами город Месраба в Восточной Гуте, который считается стратегически важным пунктом.

Ранее в сети появилось видео, снятое в районе города Хараста под Дамаском, где продолжается наступление сирийских правительственных войск на позиции боевиков. На кадрах, в частности, можно увидеть вооруженных сирийских военных, а также несколько танков и БМП. Кроме того, на видео запечатлен обстрел районов, где, по всей видимости, укрываются джихадисты.

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