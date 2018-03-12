Илона Маска высмеяли за «изобретение автобуса»

Пользователи социальных сетей высмеяли новую инициативу генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, которой он поделился на своей странице в Twitter. По мнению подписчиков, миллионер настолько отдалился от простых людей, что решил заново придумать такую общеизвестную вещь, как автобус.

Несколько дней назад бизнесмен Илон Маск опубликовал в своем микроблоге концепцию нового общественного транспорта, которую разработала его фирма The Boring Company. По словам Маска, инновационное решение, основанное на системе подземных фургонов, поставит пешеходов и велосипедистов в приоритет перед автомобилистами.

Подписчики Маска встретили его идею скептически. «Илон, это называется автобусная остановка, — иронически комментировали они. — Автобусные остановки. Ты думаешь об автобусных остановках». Некоторые саркастически переходили на «инновационный» язык бизнесмена: «Массовая, суперспроектированная автобусная остановка».

— 2 Minutes To Midnight (@ldngeist) 10 марта 2018, 23:49

— Ada Maria Soto (@AdaMariaSoto) 11 марта 2018, 19:45

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Многие решили, что причиной «изобретения велосипеда» стало отдаление обеспеченного предпринимателя от простых людей. «Илон, приятель. Мы знаем, что ты живешь отличной от нашей жизнью, потому что тебе это позволяет объем кошелька, но ты, конечно, слышал об автобусной остановке...» — комментировали подписчики Маска.

Новый проект изобретателя предполагает создание множества подземных станций, между которыми сможет ходить высокоскоростной транспорт. В отличие от метро, согласно задумке инженеров, остановочные пункты для новых передвижных составов будут в разы компактнее (размером примерно с одно парковочное место).

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