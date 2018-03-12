Майкл Кейн зарекся работать с Вуди Алленом

Актер Майкл Кейн, выигрывавший «Оскар» за роль в фильме Вуди Аллена «Ханна и ее сестры», зарекся в дальнейшем сотрудничать с режиссером из-за обвинений в педофилии в его адрес. Об этом Кейн сказал в интервью The Guardian.

«Педофилия неприемлема — говорю это как попечитель британского Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми. Эти обвинения не укладываются у меня в голове, потому что я любил Вуди и прекрасно провел время у него на съемках. Это я познакомил его с Миа Фэрроу. Не жалею, что тогда мы поработали вместе, но снова на это не пойду, нет», — поделился своими чувствами Кейн.

В 2010 году Кейн в интервью The Daily Telegraph заявлял о своей ненависти к педофилам, среди прочего заметив, что был бы не против применения к ним смертной казни и готов сам приводить подобные приговоры в исполнение.

Вуди Аллена обвинила в сексуальных надругательствах приемная дочь Дилан Фэрроу. Она утверждает, что режиссер растлевал ее, когда она была ребенком. Аллен в январе опубликовал заявление, в котором указал, что расследование этих обвинений было проведено еще в 1992 году, когда их выдвинула бывшая супруга постановщика, актриса Миа Фэрроу. Тогда гражданский суд признал Аллена невиновным.

Ранее об отказе от работы с Алленом, комиком и режиссером, известным, среди прочего, по фильмам «Манхэттен», «Энни Холл», «Любовь и смерть», «Матч-пойнт», «Пули над Бродвеем» и «Жасмин», успели заявить десятки американских и английских актеров. Это, например, Грета Гервиг, Мира Сорвино, Тимоти Шаламе, Колин Ферт и Ребекка Холл — все они появлялись в картинах режиссера. В его поддержку выступили Алек Болдуин и Дайен Китон.

Майкл Кейн — Рыцарь Британской империи, а также единственный наряду с Джеком Николсоном актер, номинировавшийся на «Оскар» каждое десятилетие с 1960-х по 2000-е. Он выигрывал премию дважды: кроме «Ханны и ее сестер» также за «Правила виноделов».

В фильмографию Кейна входят такие картины, как «Альфи», «Игра навылет», «Зулусы», «Ограбление по-итальянски», «Убрать Картера», «Бритва», «Мона Лиза», «Начало» и трилогия Кристофера Нолана о Бэтмене.

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