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«ЕвроХим» получил первые тонны калия на новом комбинате в Усолье

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«ЕвроХим» получил первые тонны хлористого калия на комбинате в городе Усолье Пермского края. Предприятие построено с нуля на основе наилучших доступных технологий, сообщили в компании.

Процесс производства продукта занял рекордно короткие сроки — две недели с момента взятия первой руды с рудника.

Заместитель технического директора «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» Алексей Матыс сообщил, что получение готового к продаже хлористого калия запланировано на второй квартал 2018 года. «Главное — произвести первую тонну, а потом, когда процесс отлажен и настроен, все пойдет по нарастающей. В соответствии с производственным планом, до конца года мы планируем получить около 450 тысяч тонн готовой продукции с учетом работы двух технологических секций флотационной фабрики», — добавил он.

Последние две недели в круглосуточном режиме около 50 человек технологического персонала фабрики проводили индивидуальные испытания каждой единицы оборудования, гидравлические испытания емкостного оборудования и трубопроводов, проверяли работоспособность систем управления и блокировок оборудования.

В настоящее время на обогатительной фабрике нового калийного комбината продолжается набор рабочего персонала, ведется строительство тракта подачи готовой продукции на склад и погрузки хлористого калия для отправки железнодорожным транспортом, а также производится наладка всех технологических процессов, чтобы обеспечить выход предприятия на проектные показатели.

Мощность комплекса по производству хлористого калия «ЕвроХима» в рамках работы первой очереди на фабрике Усольского калийного комбината составляет 2,3 миллиона тонн в год. Общая стоимость проекта — 115 миллиардов рублей.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами EuroChem Group AG в России и странах СНГ. EuroChem Group AG — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений с головным офисом в Швейцарии.

Производственные, логистические и сбытовые предприятия холдинга расположены в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США.

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