«ЕвроХим» победил в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности — 2017»

Компания «ЕвроХим» победила в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности — 2017». Разработанная корпорацией комплексная программа развития малых городов «Качественная среда для жизни» завоевала первое место в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая программа, раскрывающая политику и принципы социальных инвестиций компании». Еще одну награду — третье место в номинации Ассоциации менеджеров «Лучшая программа, способствующая развитию волонтерства в России» «ЕвроХим» получил за свой благотворительный проект поддержки молодежного волонтерского движения в городе Котельниково Волгоградской области, пишет «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что созданная бизнесменом Андреем Мельниченко компания традиционно уделяет много внимания социальным вопросам. Программа «Качественная среда для жизни» разработана специально для населенных пунктов, в которых присутствуют предприятия компании. Ее главная цель — повысить качество жизни людей в небольших российских городах, обеспечить их инфраструктурой нового поколения и создать благоприятную среду обитания. Благодаря программе рядом с новыми калийными комбинатами «ЕвроХима» в городе Котельниково Волгоградской области и Березняках Пермского края появились два уникальных микрорайона.

Программа включает в себя благоустройство общественных пространств, возведение спорткомплексов и парков, а так же реконструкцию и строительство инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения. В 2016-2017 годах на реализацию программы « ЕвроХим» потратил свыше 2,3 миллиарда рублей.

Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» проводится ежегодно с 2007 года деловой газетой «Ведомости», Форумом Доноров России и международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers. Компания ЕвроХим присоединилась к нему с самого основания и за эти годы получила награду «За вклад в дело благотворительности и постоянство в проекте».