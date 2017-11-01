Предприниматель Андрей Мельниченко открыл очередной Центр для одаренных детей

В Невинномысске Ставропольского края состоялось торжественное открытие Центра детского научного и инженерно-технического творчества. Его создание было организовано и профинансировано благотворительным Фондом Андрея Мельниченко.

Обучение в Центре даст возможность ученикам 5-11 классов получить бесплатное углубленное дополнительное образование в области точных и естественных наук. Сразу после открытия здесь начнется подготовка по направлениям «химия» и «математика», а во втором полугодии 2017-2018 учебного года список дисциплин расширят «физика» и «инженерно-техническое творчество». В дальнейшем планируется добавить астрономию, информатику и программирование.

«Центры научного и инженерно-технического творчества создаются нами для того, чтобы помочь ребятам из небольших российских городов раскрыть свой интеллектуальный и личностный потенциал, дать им возможность поверить в себя, в свои силы. А знания, которые получат здесь сегодняшние школьники, в будущем станут основой их личных успехов и успехов всей российской науки», — отметил Андрей Мельниченко.

Подобные центры формируются во всех регионах присутствия компаний «ЕвроХим», СГК и СУЭК. Благотворительный Фонд Андрея Мельниченко уже организовал и профинансировал создание образовательных центров в Новомосковске Тульской области, Барнауле и Рубцовске в Алтайском крае, двух центров в Кемерово и одного – в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. В целом на создание Центров и реализацию программы поддержки одарённых школьников уже потрачено 79,2 миллиона рублей.

Важной составляющей программы Фонда по поддержке одаренных школьников выступает система «социальных лифтов». В Центрах будет организована проектная деятельность, участие в выездных школах и олимпиадах. В течение всего периода обучения информация об успехах ребенка будет собираться и анализироваться: лучшим ученикам Фонд будет выплачивать стипендии в выбранных ими вузах. После окончания вузов перед ними откроются возможности трудоустройства в компаниях-учредителях Фонда – «ЕвроХим», СУЭК и СГК.