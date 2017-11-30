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«ЕвроХим» увеличит поставки удобрений в Краснодарский край

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«ЕвроХим» увеличит поставки минеральных удобрений в Краснодарский край в 2018 году на пять процентов, до 410,1 тысячи тонн. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соглашение об этом производитель подписал с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Среди агрохимических товаров, которые «ЕвроХим» планирует поставлять в Краснодарский край — аммиачная селитра, карбамид, более 10 марок нитроаммофоски и другие.

Наряду с этим, «ЕвроХим» предложит краснодарским сельхозтоваропроизводителям химические средства защиты растений, семена и комплекс агрохимических услуг (от проведения анализа почв до планирования заданной урожайности).

В компании отмечают, что последовательно наращивают поставки удобрений в Краснодарский край, в прошлом году план был перевыполнен на пять процентов.

«Расширение поставок удобрений «ЕвроХима» сельхозпроизводителям России осуществляется в рамках последовательного развития компанией своей сети дистрибуции, которая в настоящее время является наиболее широкой и эффективной в России и странах СНГ и насчитывает около 30 предприятий», — отмечается в сообщении.

Общий инвестиционный бюджет развития дистрибуции холдинга в России в 2016 году составил 1,4 миллиарда рублей.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами EuroChem Group AG в России и странах СНГ.
EuroChem Group AG — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений с головным офисом в Швейцарии. Производственные, логистические и сбытовые предприятия холдинга расположены в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США.

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