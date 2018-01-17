«ЕвроХим» попал в рейтинг РСПП самых социально ответственных компаний

«ЕвроХим» третий год подряд вошел в число лидеров индексов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» среди крупнейших российских компаний. Об этом сообщается на официальной странице РСПП.

Индекс «Ответственность и открытость» на основе 70 показателей оценивает уровень раскрытия информации о компаниях, включая экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Индекс «Вектор устойчивого развития» оценивает динамику результативности в области устойчивого развития.

Таким образом, компания Андрея Мельниченко в очередной раз подтвердила свои высокие позиции среди наиболее открытых и динамичных российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД, «Алроса».

Индексы РСПП в области устойчивого развития рассчитываются с 2014 года на основе публичной отчетности крупнейших по объему реализации компаний и являются первым и пока единственным российским инструментом независимой оценки компаний, внесенным в Международную базу по рейтингам устойчивого развития (GISR).