Недовольный пенсионер поджег приемную ФСБ в Москве

В Москве пожилой житель Астрахани облил горючей жидкостью и поджег стену возле входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). По словам 66-летнего приезжего, он устроил поджог в знак протеста, но отказался уточнить, чем именно недоволен. При себе у астраханца был плакат «оппозиционного содержания», который у него изъяли.

В конце декабря 2017 года суд приговорил участницу Pussy Riot Марию Алехину к 40 часам общественных работ за вывешенный на дверях здания ФСБ на Лубянке баннер с надписью «С днем рождения, палачи». Задержанный вместе с ней фотограф Денис Бочкарев получил 60 часов обязательных работ. Акция была приурочена ко Дню работника органов безопасности и столетию создания соответствующих структур.

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