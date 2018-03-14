Недовольного пенсионера отправили в психбольницу после поджога приемной ФСБ

Пожилого жителя Астрахани, который облил горючей жидкостью и поджег стену возле входа в приемную ФСБ в Москве, отправили в психиатрическую клиническую больницу №4 имени Ганнушкина. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

В МВД выяснили, что ранее 66-летний мужчина несколько раз лечился в психиатрических клиниках, поэтому ему вызвали скорую помощь. После обследования врачи направили его психбольницу, уточнил собеседник агентства.

Пенсионер поджег стену приемной ФСБ на Кузнецком Мосту в понедельник, 12 марта. Его задержали, доставили в отделение полиции, где на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Свою выходку астраханец объяснить не смог, сообщив лишь, что это акция протеста. Также у мужчины изъяли плакат с надписью «Астраханский партизан».

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