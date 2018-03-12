Турецкая невеста с подругами слетала на девичник и разбилась в иранских горах

На турецком частном самолете, разбившемся 11 марта на западе Ирана, находились 11 молодых женщин: из них восемь пассажиров и три члена экипажа. Об этом сообщает Hürriyet Daily News. Все они погибли.

Среди жертв 28-летняя Мина Башаран — дочь влиятельного турецкого бизнесмена Хусейна Башарана. Вместе с подругами она летела из Дубая, где до этого они отметили девичник.

Пышная свадьба была запланирована на конец марта. По сведениям издания, в пути воздушное судно, направлявшееся из Шарджи в Стамбул, попало в снежную бурю, в итоге отказали двигатели.

Обломки самолета и тела погибших обнаружили в 360 километрах от Тегерана.

В феврале пассажирский самолет авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение в иранской провинции Исфахан. Он пропал с радаров спустя 50 минут после вылета из Тегерана и врезался в хребет горы Дена. Все находившиеся на борту 60 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

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