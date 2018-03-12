Опубликовано видео стрельб снарядами «Краснополь»

Артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы с применением модернизированных корректируемых снарядов «Краснополь». Видео испытаний, прошедших на Лужском полигоне, опубликовало Минобороны России.
«Краснополь» — высокоточный управляемый снаряд калибра 152 миллиметра, снабженный реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Стрельба боеприпасами ведется из самоходных гаубиц «Мста-С», вероятность попадания снаряда в цель — не менее 95 процентов.
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