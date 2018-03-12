Разбившийся в Непале самолет садился не с той стороны

Самолет, разбившийся в международном аэропорту столицы Непала Катманду, заходил на посадку не с той стороны. Об этом сообщил глава воздушной гавани Раджкумар Чхетри (Rajkumar Chhetri), передает The Kathmandu Post.

По его словам, диспетчеры разрешили воздушному судну приземляться с юга, однако самолет взял курс на посадку с севера. При этом пилот заявил, что у экипажа все в порядке. Затем вместо того, чтобы приземлиться с северной стороны, самолет сделал два круга и развернулся для посадки с северо-востока.

На новый вопрос диспетчеров командир вновь отметил, что у него все в порядке и что он готов к посадке. На замечание, что положение воздушного судна не подходит для того, чтобы это сделать, ответа не последовало, рассказал Чхетри.

В итоге самолет при посадке пролетел прямо над командно-диспетчерским пунктом. «Он коснулся земли рядом с запаркованным самолетом, пробил забор на восточной стороне аэропорта и свалился туда, где было немного ниже», — рассказал мужчина и добавил, что воздушное судно чудом не зацепило стоявший на летном поле самолет.

После произошедшего самолет оказался на футбольном поле и загорелся. Огонь быстро потушили.

На борту находился 71 человек — 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Из-под обломков удалось достать 22 выживших, они находятся в больнице. Еще 49 человек погибли.

Упавший лайнер принадлежит бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines. Она работает с 2014 года и осуществляет перевозки на самолетах Bombardier и Boeing. Разбившееся воздушное судно — 17-летний Bombardier DHC-8 модификации Q-400 (бортовой номер S2-AGU). Он выполнял рейс BS211 из столицы Бангладеш Дакки.

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