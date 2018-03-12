Американка выколола себе глаза и обрела счастье

Американка, выколовшая себе глаза во время передозировки наркотиками, уверяет, что это помогло ей стать счастливее. Об этом сообщило издание The Independent.

В феврале 20-летняя Кайли Матхарт (Kaylee Muthart) из города Андерсон, штат Южная Каролина, пообещала матери начать лечение от наркозависимости. Однако всего за неделю до того, как отправиться в реабилитационный центр, девушка решила напоследок употребить метамфетамин. Матхарт не рассчитала и употребила слишком большую дозу наркотика. В результате она выдавила себе глаза, так как боялась, что, если она этого не сделает, «все исчезнет и все умрут».

Девушку обнаружили прохожие около церкви с глазными яблоками в руках. Она кричала, что хочет увидеть свет, и пыталась драться с ними. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. «Все было во тьме, я знала, что ослепла. Но когда я почувствовала, что мама рядом, я поняла, что все будет хорошо», — рассказала Матхарт.

Материалы по теме Вся жизнь — игла Наркоманам обещают принудительное лечение

Ее выписали из больницы 1 марта. Она посещает психиатра и ходит на физиотерапию. Матхарт надеется, что сможет осуществить свою мечту и стать морским биологом, несмотря на слепоту. Также она собирает деньги на собаку-поводыря на краудфандинговой платформе GoFundMe. Несмотря на недуг, девушка утверждает, что счастлива. «Жизнь стала куда лучше, чем когда я была зависима от наркотиков. Тот мир был ужасен», — призналась она.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!