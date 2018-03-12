Украина предложила построить для Австралии космодром

Государственное космическое агентство Украины заявило о готовности построить на северо-западе Австралии космодром. Если власти страны примут предложение украинской стороны, пуски с космодрома можно будет осуществлять уже через пять лет. Об этом в интервью The West Australian сообщил посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

По словам дипломата, у Украины есть необходимые знания и опыт, чтобы реализовать проект. «Предложение очень реалистично. Украина может приступить [к строительству космодрома] хоть завтра утром, если нам выделят место. Мы готовы предложить наших специалистов и опыт, если Австралия предоставит землю [под строительство]», — заявил Кулинич.

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По утверждению украинской стороны, если проект будет осуществлен, космодром сможет обслуживать не только Австралию, но и коммерческие пуски Японии, Сингапура, Южной Кореи и Индонезии.

По расчетам космического агентства Украины, для строительства космодрома необходим участок земли от пяти до семи тысяч квадратных километров — предпочтительно близ авиабазы Кертин под Дерби. Его предполагается взять в коммерческую аренду.

Впервые украинская сторона сделала предложение австралийским партнерам по строительству космодрома еще 2016 году, однако финального решения по этому вопросу власти страны еще не приняли.

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