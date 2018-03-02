Украина посрамила SpaceX

Компания Илона Маска SpaceX является пузырем, заявил порталу LB.ua председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко.

«Если говорить о многократном использования ракет Маска, то все не так однозначно. Если ракетные запуски осуществляются менее 50 раз в год, то от многоразовости выгоды почти нет, — сказал чиновник. — Это в известной степени пузырь, но Маск пытается создать рынок для большого количества запусков в космос».

По мнению Дегтяренко, для сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy будет очень трудно найти полезную нагрузку. Вспоминая участие УССР в создании советского носителя «Энергия», чиновник заметил, что если бы этот проект продолжился, многократное использование было бы реализовано. В частности, Украина смогла бы создать аналог Falcon 9 за 3-5 лет.

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«Почему Маск так быстро от нуля дошел до Falcon 9 и Falcon Heavy? Потому что он использовал имеющиеся технологии, имеющиеся технические решения. Он надергал людей из ракетно-космических фирм США, и они ему достаточно быстро сделали ракету, которая летает», — полагает Дегтяренко.

По словам чиновника, Маск получил очень много грантов, а его собственные средства едва дотягивают до трети стоимости этих проектов.

По итогам 2017 года на долю SpaceX приходится 20 процентов (в общей сложности 18 стартов тяжелой ракеты Falcon 9, все они были успешными) мировых пусков космических ракет. На долю Государственного космического агентства Украины за тот же период приходится один процент (один пуск средней ракеты «Зенит»). По состоянию на 2 марта SpaceX успела провести четыре пуска, заняв 18 процентов соответствующего мирового рынка. Среди них — первый за последние 30 лет старт сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

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