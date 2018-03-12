Российских судей заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Главная военная прокуратура Украины вызвала на допрос председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина и 18 судей КС, их подозревают в соучастии в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом в своем Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он указал, что Киев подозревает российских судей в действиях, «совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины». По мнению украинской прокуратуры, Зорькин и судьи КС причастны к событиям в Крыму в 2014 году.

«Письменные сообщения о подозрении вместе с напоминаниями о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный суд РФ, получил работник секретариата Сенякова)», — говорится в посте Луценко. Он добавил, что в случае неявки судей КС России на допрос в обозначенные даты они будут объявлены в международный розыск, а в суд будет направлено ходатайство об их аресте.

Представители Конституционного суда России подтвердили в беседе с РИА Новости вызов судей в Генпрокуратуру Украины.

Киев обвиняет Москву в аннексии Крыма после его присоединения в 2014 году. В России подчеркивают, что референдум, на котором жители полуострова приняли такое решение, проходил по всем нормам международного права. На Украине также уверены, что российские военнослужащие и техника участвуют в вооруженном конфликте в Донбассе, но Москва не раз отмечала, что на этой территории нет российского силового присутствия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!