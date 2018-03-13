Губернатор Севастополя назвал важный критерий качества жизни в городе

Важный критерий качества жизни в городе — благоустроенность городской среды, заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во вторник, 13 марта. Его слова приводятся на сайте регионального правительства.

«Как отметил Владимир Владимирович Путин в Послании к Федеральному Собранию, развитие городов связано с комплексным решением задач модернизации инфраструктуры и общественных пространств. (...) В Севастополе в 2017 году началась масштабная работа, которая в ближайшие пять лет преобразит общественные пространства во всех районах города, сделает их ухоженными, комфортными для отдыха и занятий спортом», — сказал Овсянников.

Он уточнил, что в рамках этой работы в прошлом году было установлено новое оборудование на 102 детских площадках, выполнен ремонт 110 дворовых территорий. По словам губернатора, горожане принимают активное участие в обсуждении проектов по благоустройству.

«Опираясь на многочисленные просьбы ветеранской общественности, мы обратились с инициативой по созданию парка "Защитникам Севастополя 1941–1942 годов" к Президенту России Владимиру Путину и получили его поддержку», — отметил Овсянников.

В конце июля прошлого года сообщалось, что комплексная программа благоустройства городского пространства, которая внедряется в Севастополе, стала одним из итогов работы правительства под руководством врио губернатора Дмитрия Овсянникова, назначенного на должность 28 июля 2016-го.

В мае губернатор предложил внедрить народный контроль в сфере благоустройства дворовых территорий.