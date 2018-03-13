Бегемот Тимоти признался в любви по интернету и потерпел крах

Гиппопотам по имени Тимоти обратился через Twitter к самке бегемота из другого зоопарка. Его письмо растрогало многих пользователей сети, но не растопило сердце возлюбленной.

Несколько дней назад в официальном Twitter-аккаунте зоопарка Сан-Антонио (США) было опубликовано фото бегемота с сопроводительным письмом. «Дорогая Фиона. Меня зовут Тимоти. Я увидел тебя в интернете в аккаунте зоопарка Цинциннати, и ты самый красивый бегемонт из тех, что я когда-либо видел! Может, мы сможем встретиться когда-нибудь и стать бойфрендом и герлфренд? Я одинок и в поиске. Искренне твой, Тимоти», — такое письмо содержалось в комментарии.

— San Antonio Zoo and Zoo School🦏 (@SanAntonioZoo) 08 марта 2018, 21:53

Пользователи соцсетей начали следить за судьбой бегемота, как за героем сериала. «О боже, Фиона и Тимоти будут вместе, и это будет прекрасно», — переживали они. Некоторые вспомнили роман гиппопотамов, описанный в анимационном фильме «Мадагаскар».

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Через некоторое время Тимоти получил ответное письмо, — однако не от возлюбленной, а от сотрудников зоопарка. «Фиона тоже считает тебя симпатичным, но важно то, что внутри! Твоя ДНК решит, будешь ли ты единственным для нашей маленькой дивы», — написали они. Также они намекнули, что было бы неплохо, если бы пылкий любовник переехал в Цинциннати.

Пока неясно, чем закончится история Тимоти, но подписчики в Twitter уже обратили внимание администрации зоопарка Цинциннати, что лишить их питомицу такого чудесного парня было бы несправедливо.

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