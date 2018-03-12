Трамп-младший поверил в мем с отцом и «российским шпионом» и подвергся насмешкам

Сын президента США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте скрин фальшивого заголовка CNN, где сообщалось, что Дональд Трамп встретился с капитаном российской подлодки. Сын президента обратил внимание на странную фотографию, где вместо военного был изображен актер Шон Коннери.

Дональд Трамп-младший выложил в микроблог кадры из СМИ, где в рубрике срочных новостей сообщалось, что президент США встретился с капитаном ядерной подводной лодки из России, являющимся также двойным агентом британской разведки. «Кто-то может подтвердить реальность этого заголовка CNN или нет? Я не могу ничего сказать», — написал он.

Фотография, спровождающая материал, является фотоархивом 2006 года. На ней Дональд Трамп изображен вместе с известным американским актером Шоном Коннери. Кадры, якобы доказывающие шпионское прошлое Коннери, были взяты из фильма о Джеймсе Бонде и киноленты «Охота за "Красным Октябрем"», где актер исполнил роль командира советской подлодки.

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Подписчики отреагировали на твит Трампа иронически. «Конечно, реальные кадры. Ты что, не знаешь Шона Коннери?» — отвечали ему. Некоторые не упустили момента припомнить сыну грехи отца. Они присылали ему фотографии порнозвезды Сторми Дэниэлс, с которой, по слухам, у президента была связь. «Можешь спросить своего отца, реальность это или нет? Я не могу ничего сказать», — комментировали они.

Однако большинство решили, что Трамп-младший попросту неадекватен. «Я не помню. Ты тупой или еще тупее?» — спрашивали его в ответ. «Не блестяще», — саркастически выражались подписчики.

Ряд пользователей поддержали Трампа и напомнили ему, что редакция CNN не раз была замечена в производстве фейковых новостей. «Ох, дорогой, это же CNN. Это не реальность, если ты не живешь в либеральном государстве Фантазиленд», — утешали сына сторонники его отца.

— Trump Army Strong (@laura_stietz) 11 марта 2018, 16:40

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