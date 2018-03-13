США заподозрили в контроле над сайтом «Голос»

Сайт движения в защиту прав избирателей «Голос» работает с территории США и, предположительно, «контролируется государственными структурами» этой страны, заявил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев. Его слова приводит во вторник, 13 марта, Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Ресурс должен сделать об этом официальное заявление, подчеркнул Григорьев. Он также отметил, что «Голос» отказывается удалить ложные материалы со своей карты нарушений.

Кроме того, Григорьев рассказал, что «Голос» отправлял своих наблюдателей под видом журналистов на избирательные участки во время муниципальных выборов в прошлом году. Организация, по его словам, обещала людям денежное вознаграждение. «"Голос" не мог и не планировал выплачивать обещанные деньги. Это с самого начала был обман своих собственных наблюдателей», — заключил Григорьев.

27 февраля секретарь ОП Валерий Фадеев уже заявлял о наличии грубых ошибок в созданной «Голосом» карте нарушений на выборах. Общественники проанализировали карту нарушений и пришли к выводу, что примерно 70 процентов обозначенных случаев, не являются нарушениями.