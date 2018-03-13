Туристка из России родила на пляже в Египте

Туристка из России родила ребенка на пляже в Египте, сообщает Daily Mail.

Женщину, рожающую в море в курортном городе Дахаб, сфотографировали из окна соседних апартаментов. На снимках видно, как она выходит из воды, как будто только что искупалась, а ее муж и отец выносят новорожденного вместе с пуповиной на берег.

Фото: страница Hadia Hosny El Said в Facebook 1 /3

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Запечатлевшая роды Хадиа Хосни Эль Саид опубликовала фотографии в Facebook. Она отметила, что отец россиянки — акушер-гинеколог, а роды начались преждевременно.

Запись со снимками набрала три тысячи лайков и две тысячи репостов.

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