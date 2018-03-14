Канадцы встретили королевскую чету Бельгии немецким флагом и не смутились

Канадцы оконфузились во время визита бельгийской королевской четы: флаг Бельгии перепутали с немецким. Об этом сообщает телеканал CBC.

Ошибку заметил журналист Вим Диханшаттер (Wim Dehandschutter). В своем Twitter он написал, что государственный символ Германии прикрепили рядом с канадским флагом на дереве, которое королева Бельгии Фабиола посадила в официальной резиденции генерал-губернатора Канады Ридо-холл в 1977 году.

«Мы быстро все уладили до прибытия их Высочеств», — сообщил представитель Ридо-холла. «Мы перепутали флаги, потому что они одинаковых цветов. А еще у нас очень хорошие отношения с Германией, так что думаю, что это не проблема», — добавил он.

На национальном флаге Германии изображены три равновеликие горизонтальные полосы: черная, красная и желтая. Официальный символ Бельгии состоит из трех вертикальных полос: черной, желтой и красной.

В феврале 2017 года в Twitter-аккаунте американского вице-президента появился пост, в котором говорится о поддержке Соединенными Штатами Израиля. В качестве иллюстрации к ней прилагалось эмодзи с флагом Никарагуа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!