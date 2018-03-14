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Раскрыта доля недовольных своей зарплатой украинцев

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Большинство работающих жителей Украины — 85 процентов — недовольны своей заработной платой. Только 12 процентов удовлетворены доходом, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Среди женщин доля тех, кому недостаточно зарабатываемых денег, оказалась больше, чем среди мужчин. Кроме того, не рады своим доходам 40-50-летние украинцы. Напротив, жители областных центров меньше жалуются на зарплату.

Исследование проводилось с 7 по 16 февраля 2018 года. В опросе участвовал 1801 человек по всей территории Украины (кроме Донбасса). Погрешность выборки — 2,4 процента.

Как отмечается на сайте minfin.com.ua, средняя зарплата на Украине в январе 2018 года равнялась 7711 гривнам (16960 рублей). В России этот показатель в 2017 году составлял 39355 рублей.

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