Сирийцы засняли отбитый у террористов разрушенный город

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В сети появилось видео, снятое в городе Мадейра в регионе Восточная Гута под Дамаском, где продолжается наступление сирийских правительственных войск на позиции боевиков. Об этом сообщает Al-Masdar News.

На кадрах, в частности, можно увидеть военнослужащих элитного подразделения «Тигры» сирийской армии. Они с оружием передвигаются по отбитому у террористов населенному пункту и осматривают разрушенные во время боевых действий улицы. По городу и в его окрестностях также перемещаются танки, слышны разрывы снарядов.

Ранее сообщалось, что сирийские войска смогли расколоть на две части действующую на северо-востоке Дамаска группировку джихадистов. Таким образом в районе образовалось два так называемых котла.

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