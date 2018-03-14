Депутат решил поглумиться над школьником из Нового Уренгоя и попал под суд

Красноярского депутата Владимира Владимирова привлекут к ответственности за демонстрацию нацистской символики в соцсетях, пишет «Проспект Мира» в среду, 14 марта.
Иск в отношении Владимирова Центральный районный суд города рассмотрит 20 марта.
Депутат, в свою очередь, пояснил изданию, что «в патриотических целях» опубликовал в Facebook коллаж с кадром из многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», где Штирлиц замахивается бутылкой на офицера СС Холтоффа. Лицо последнего было заменено лицом школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, выступившего в немецком бундестаге. В кадр также попала нарукавная повязка со свастикой.
Коллаж из соцсетей был удален.
В случае удовлетворения иска Владимиров не сможет переизбираться на выборах в сентябре 2018 года.
В ноябре прошлого года Николай Десятниченко в ходе выступления перед немецкими депутатами пожалел невинно погибших солдат вермахта, за что подвергся резкой критике на родине. В результате разбирательств были наказаны директор гимназии, в которой он обучается, и четверо городских чиновников Нового Уренгоя. Сам Десятниченко похудел на семь килограммов из-за травли и угроз в соцсетях.