Рыбак пошел на форель с электрошокером и применил его на себе

Житель Великобритании погиб при попытке выловить форель для приусадебного пруда. Об инциденте сообщает издание The Sun.

Кристофер Нейгл (Christopher Nagle) нелегально приобрел электрошокер, чтобы оглушить и поймать рыбу для своего особняка стоимостью примерно в один миллион фунтов стерлингов (80 миллионов рублей).

Полиция начала поиски 51-летнего мужчины по обращению его невесты и обнаружила его тело за 40 километров от дома наполовину погруженным в воду. Из рюкзака Нейгла торчали провода, поэтому чтобы извлечь его из реки, пришлось вызвать команду саперов.

Мужчина работал пилотом и недавно прошел лечение из-за хронических сердечных заболеваний. На его руке были обнаружены ожоги от электрического тока.

Коронер Джон Томэлин (John Tomalin) отметил, что затрудняется сказать, что именно убило Нейгла. По его версии, у мужчины случился сердечный приступ, он поскользнулся, упал в воду, и его ударило током. «Вероятнее всего, он скончался из-за сочетания этих факторов», — подытожил он. Полиция охарактеризовала произошедшее как несчастный случай.

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