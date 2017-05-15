Жителя Индии спасли от прыгнувшей в рот рыбы

В Индии медики спасли рыбака после того, как к нему в рот запрыгнула живая рыба. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Житель индийского штата Орисса поймал в пруду возле деревни Подадиа 10-сантиметровую рыбу семейства лабиринтовых, но не смог удержать ее в руках. Она вскочила мужчине в рот и застряла у него в глотке.

Ему не удалось самостоятельно извлечь рыбу, мешающую дышать и говорить. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, но местные врачи тоже не сумели ему помочь. Тогда рыбака отправили в столицу штата — город Бхубанешвар.

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По словам одного из медиков, в горле можно было различить рыбий хвост. Пострадавшему ввели обезболивающее, после чего вытянули животное хирургическими щипцами.

Нанесенные плавниками порезы на глотке заживали десять дней. В течение этого срока мужчина питался при помощи зонда, введенного через нос.

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