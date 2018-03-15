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В сети поразились преображению толстого парня в сексуального красавца

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Пользователь Reddit с ником nyjdante похвастался результатами своего похудения. 15 марта он опубликовал снимок «до и после», преображение настолько изумило посетителей портала, что спустя несколько часов они вывели фото в топ ресурса.

Чтобы обрести спортивную форму, молодому человеку понадобилось два года. «До и после потери веса, 2 февраля 2016 года и сегодня», — уточняет он в комментарии к фото.

За считаные часы под фото появилось несколько тысяч комментариев. Пользователи восхищались силой воли молодого человека и желали ему дальнейших успехов.

«Превратился из Джоны Хилла в Ченнинга Татума», — характеризует трансформацию пользователь SeriesOfAdjectives. «Вы довольно красивый парень. Поздравляю с успехом!» — радуется за героя фотографий caballera123. «Молодец, мой человек. Продолжайте вдохновлять других», — советует CallYourMoms.

Посетители Reddit заметили, что на фотографии «до» молодой человек держит в руках бурито, а на снимке «после» — бутылку воды. Это заставило многих в шутку задуматься о необходимости сменить пищевые привычки ради достижения впечатляющего результата.

«Может быть, мне тоже нужно перейти от бурито к воде?» — задается вопросом PM_ME_UR_SEXY_THONG.

Сотни пользователей пишут, что рады за молодого человека, который распрощался с лишними килограммами и как будто стал счастливее. «Это так здорово, и я так рад за вас. Это искренне дает мне понять, что вы наслаждаетесь своей новой жизнью, это как второй шанс; жить в кайф!!» — заключает sweetLeche.

Снимок провисел в топе Reddit пять часов, собрал больше трех тысяч комментариев. Позже автор публикации без объяснения причины удалил фотографию, однако запись без фото, но с комментариями сохранилась. Само фото доступно в архиве интернета.

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