У древних людей нашли продвинутые технологии

Антропологи Национального музея естественной истории Смитсоновского института выяснили, что древние люди, проживавшие в Восточной Африке 320 тысяч лет назад, пользовались цветными пигментами и сложными инструментами, не характерными для раннего палеолита. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Артефакты были обнаружены во время раскопок в регионе Олоргесайли в южной части Кении. Первые свидетельства существования человека на этой территории датируются 1,2 миллионом лет назад. Архаичные люди (Homo heidelbergensis и Homo erectus) использовали рубило — каменное орудие труда, использующееся как топор, нож или кирка. Однако новые находки представляли собой специализированные и более тонко изготовленные инструменты, возраст которых составлял 305-320 тысяч лет.

Некоторые орудия труда были изготовлены из обсидиана, источники которых находились на расстоянии 24-88 километров от места раскопок. Это указывало на то, что между различными группами людей в Африке велась торговля. Были также обнаружены кристаллы марганца и охры, которые использовались в качестве окрашивающего материала.

Исследователи также выяснили, что возраст артефактов соответствовал периоду климатической нестабильности в регионе. Изменения в окружающей среде, по мнению ученых, способствовали технологическому и социальному рывку у древних людей, которые, таким образом, повысили свои шансы на выживание.

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