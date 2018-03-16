Раскрыт заработок создателей кровожадных трансляций с пытками и убийствами

Эксперт по кибербезопасности Крис Монтейро (Chris Monteiro) и адвокат Эйлин Ормсби (Eileen Ormsby) выступили с докладом-монографией о специфических сайтах в даркнете, посвященных насилию. Как сообщает издание news.com.au, этот документ проливает свет на рынок киллеров и заказных пыток.

Рынок убийств представлен рядом сайтов, создатели которых не скрывают свои мотивы. «Если вы хотите кого-то убить или избить, то мы — те самые ребята», — заявляется на главной странице сервиса. Администрация предлагает широкий спектр исполнителей в Европе, США и Канаде, гарантируя абсолютную анонимность: личного контакта с заказчиком не требуется, а оплата всегда производится в биткоинах.

По данным исследователей, подобные сайты за несколько месяцев зарабатывают несколько сотен тысяч долларов.

Согласно документам, большой сегмент даркнета занимают онлайн-стримы пыток или смертельных боев современных гладиаторов. Существуют также сайты так называемых красных комнат, где зритель может выбрать за определенную плату вид насилия, который будет производиться над жертвой.

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К примеру, Ормсби обнаружила страницу под называнием «Красная комната ИГ (организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру»), бесплатно зверская, живая». Описание обещало предоставить судьбу семи пойманных джихадистов в руки пользователей, которые могли управлять насилием над живыми людьми интерактивно.

В феврале американские власти уже выражали обеспокоенность тем, что в даркнете активно продаются не только наркотики, но и оружие. К примеру, через даркнет агенты подразделения Минюста США смогли купить запрещенные к гражданскому обороту в стране полностью автоматические Uzi, а также карабин AR5.

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