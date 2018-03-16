Арестована совершавшая по восемь ограблений в день банда

Во Франции арестовали членов банды, совершившей более 1,5 тысячи ограблений за полгода. Об этом сообщается в пятницу, 16 марта, на странице Национальной жандармерии в Twitter.

По информации стражей порядка, в группу входили 20 человек, их взяли под стражу в ходе двух операций. Преступники действовали на юге страны между Перпиньяном и Каннами и за шесть месяцев совершили более полутора тысяч ограблений, то есть в среднем около восьми в день.

В общей сложности у злоумышленников изъяли более 1100 ювелирных изделий, 40 наручных часов люксовых брендов и 6,5 килограммов золота. Также у членов банды обнаружили 37 тысяч евро.

В конце февраля сообщалось, что французская полиция спустя 2,5 месяца смогла найти бездомного, укравшего у инкассаторской фирмы в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль мешок с 500 тысячами евро. Однако деньги обнаружить не удалось: мужчина рассказал, что его самого похитили и избили, и он был вынужден их отдать.

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